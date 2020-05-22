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Сербія дозволила в'їзд туристів без обов'язкового тестування на коронавірус

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 12:22
Сербія дозволила в'їзд туристів без обов'язкового тестування на коронавірус
Фото: після прибуття у Сербію іноземці більше не зобов'язані проходити тест на коронавірус (РБК-Україна)

Іноземці також не будуть проходити двотижневу обсервацію

Громадяни, які прибувають у Сербію, більше не зобов'язані проходити тестування на коронавірус. Також скасована обов'язкова 14-денна обсервація для туристів.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив уряд країни, повідомляють місцеві ЗМІ.

На такий крок влада Сербії пішла в зв'язку зі значним уповільненням поширення інфекції.

Так, відсьогодніі іноземні громадяни при перетині кордону будуть отримувати інформацію про правила поведінки, а також адреси медичних установ, до яких можуть звернутися в разі необхідності.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я країни дозволило збори понад 100 осіб як у громадських місцях, так і в приміщеннях. Раніше було дозволено збиратися групами не більше 50 осіб.

Також відновили роботу аеропорти "Нікола Тесла" в Белграді і "Костянтин Великий" біля Ніша. При цьому пасажирам необхідно так само дотримуватися маскового режиму.

Зниження темпів поширення коронавірусу в Сербії фіксують з початку травня. За останню добу було виявлено 86 нових випадків. Всього в країні зареєстровано 10,9 тис. заражень коронавірусом.

Раніше уряд Сербії з 1 червня вирішив відкрити кордони з чотирма сусідніми країнами - Північної Македонією, Албанією, Боснією і Герцеговиною та Чорногорією.

Кордони Сербії були закриті з 15 березня, також у країні було введено надзвичайний стан.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Сербиякарантин
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