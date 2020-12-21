Сербія отримає вакцину від коронавірусу на цьому тижні

Фото: вакцина (freepik)

Представник Сербського агентства з питань ліків Павел Зеліч заявив, що перші дози вакцини від коронавірусу з'являться в країні вже на цьому тижні. Агентство затвердило якість і безпеку вакцини виробленої компаніями Pfizer і BioNtech.

Про це повідомляє Balkan Insight.

"Ми можемо бути задоволені результатами нашої перевірки вакцини", - сказав Зеліч в понеділок.

Міністр охорони здоров'я Сербії Златібор Лончар заявив, що агентство схвалило 20 475 доз вакцини, але очікується, що на цьому тижні країна отримає перші 5 тисяч доз.

Нагадаємо, Європейський Союз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Одна доза буде коштувати 15,5 євро (18,9 долара).

Крім того, Швейцарський наглядовий орган за ринком ліків схвалив для використання в конфедерації вакцину від коронавірусу Pfizer.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.