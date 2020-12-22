У вівторок, 22 грудня, Сербія отримала перші дози вакцини від коронавірусу компанії BioNTech / Pfizer. Перша партія вакцин прибула до аеропорту Белграда.

Про це повідомляє портал Nova.

Сербія отримала 4,8 тисячі доз вакцини від коронавірусу. Пізніше препарати доставлено в Інститут вірусології, вакцин і сироваток, відомий як "Торлак".

Очікується, що вакцинація в Сербії розпочнеться наступного тижня і, швидше за все, стартує з мешканців будинків престарілих.

У січні сербська влада чекає ще 20 тисяч доз цієї вакцини.

Нагадаємо, Євросоюз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармацевтичного гіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Одна доза буде коштувати 15,5 євро (18,9 долара).

Крім того, Швейцарський наглядовий орган за ринком ліків схвалено для використання у конфедерації вакцину від коронавірусу Pfizer.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.