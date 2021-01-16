Сербія отримала мільйон доз китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу

В Сербію прибула партія вакцини від коронавірусу розробки Sinopharm. Китайська компанія доставила мільйон доз.

Про це повідомляє Reuters.

Сербія стала першою європейською країною, що отримала китайську вакцину для масової вакцинації, оскільки інші країни Європи зараз використовують препарат Pfizer і очікують поставок вакцини від Moderna і Astrazeneca.

Президент Александар Вучіч заявив, що протягом декількох днів китайська вакцина повинна бути схвалена, що дозволить відразу ж приступити до вакцинації.

У Сербії вакцинація від коронавірусу почалася в кінці грудня. Дозу препаратів вже отримали більше 20 тисяч чоловік. Це мешканці будинків пристарілих та медпрацівники. Щеплення робилися вакциною Pfizer або російською Супутник V. Наступного тижня в країну повинні доставити ще 250 тисяч доз російського препарату і 20 тисяч доз Pfizer. Також у країні очікують поставки від Moderna і Astrazeneca до червня.

Раніше повідомлялося, що в Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19. У перший день імунізації, 16 січня, Індія планує вакцинувати близько 300 600 чоловік.

Також Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.