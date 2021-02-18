Сербія подарувала Чорногорії 4 тисячі доз російської COVID-вакцини

Сербія подарувала Чорногорії 4 тисячі доз російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Перша партія у 2 тисячі доз вже прибула до аеропорту Подгориці.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич також прибула в аеропорт Чорногорської столиці, де її зустріли прем'єр-міністр Здравко Кривокапіч та міністр охорони здоров'я Єлена Боровініч-Бойович. Після цього сербський прем'єр заявила, що найближчими днями очікується ще 2 тисячі доз тієї ж вакцини.

"Пожертви в 4 тисячі достатньо, щоб вакцинувати 2 тисячі людей… Цього достатньо для щеплення медичних працівників або, частково, найстаріших жителів", - сказала Брнабич.