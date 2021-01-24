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У Сербії виявили "британський" штам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Жителька Сербії напередодні повернулася з Великобританії.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, передає телеканал Prva.

За його словами, жінка по прибуттю здала ПЛР-тест на коронавірус, однак результат виявився негативним. При повторному тестуванні аналіз показав, що жінка була носієм "британського" штаму коронавірусу

Вона знаходиться на ізоляції, так само як і її контактні особи.

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Нагадаємо, на Кіпрі виявили випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Крім того, нещодавно в Німеччині виявили "бразильський" штам коронавірусу. Інфікований повернувся з Бразилії у Франкфурт-на-Майні. Мутацію виявили за допомогою ПЛР-тесту.

15 січня у Великобританії виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був привезений з Бразилії.

Зазначимо, що понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу.

Прогноз погоди
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