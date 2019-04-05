У Сербії засудили силовиків за вбивство журналіста

Судова рада Спеціального суду в Белграді засудив чотирьох колишніх співробітників служби Державної безпеки Сербії у загальній складності до 100 років ув'язнення за вбивство журналіста Славко Чурувия. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

Славко Чурувия був засновником кількох сербських видань демократичного спрямування. Його вбили 11 квітня 1999 року.

Прокуратура стверджувала, що Чурувия вбили за наказом невідомої людини з вищих щаблів влади. Мотивом злочину було прагнення обмежити свободу засобів масової інформації і зберегти владу. Чурувия відкрито критикував тодішнього сербського лідера Слободана Мілошевича.

За рішенням суду колишній глава служби Держбезпеки Радомир Маркович був засуджений до 30 років ув'язнення.

Колишній голова Белградського центру служби безпеки Мілан Радонич також отримав 30 років в'язниці як співучасник.

Колишніх співробітників служби безпеки Ратко Ромича і Мирослава Курако засудили до 20 років в'язниці. Курако вирок винесли заочно, оскільки він ховається від правосуддя.

Відзначимо, заступник прокурора по організованій злочинності Міленко Мандик, який представляв обвинувальний висновок, запропонував максимальний термін ув'язнення в 40 років, заявивши, що Чурувия помер мученицькою смертю в боротьбі за правду і краще майбутнє.

У Чурувия не було шансів вижити, сказав Мандич, заявивши, що тодішні власті вважали його небезпечним супротивником.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 лютого 2019 року у Сербії відбувся черговий антипрезидентський мітинг, на який вийшли кілька тисяч людей. Люди вимагали відставки президента країни Олександра Вучича.