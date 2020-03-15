У Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Президент Сербії Олександр Вучич оголосив надзвичайний стан по всій території країни через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vicuc.

За словами сербського президента,

"На сьогодні Сербія веде війну проти невидимого супротивника, небезпечного, порочного, якого наша країна повинна перемогти", - заявив Вучич.

Президент уточнив, що від завтра не працюватимуть школи, вузи, дитячі садки, кафе, ресторани, концертні та спортивні зали.

неділі, 15 березня, коронавірусом в країні заражені 48 осіб.

Нагадаємо, на сьогодні надзвичайний стан через коронавірус оголосили у Казахстані, Румунії ,Франції.

Також уряди Литви і Латвії оголосили сьогодні про введення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Країни заборонили в'їзд іноземцям та повністю закрили сухопутний і повітряний кордони. Також у країнах закриють на карантин всі навчальні заклади.