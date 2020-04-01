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У Сербії член уряду помер від коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 20:11
У Сербії член уряду помер від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Від вірусу помер держсекретар Міністерства охорони навколишнього природного середовища

У Сербії від коронавірусу помер високопоставлений урядовець Браніслав Блажич. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що 63-річний державний секретар Міністерства охорони навколишнього середовища помер через кілька днів після госпіталізації з симптомами коронавіруса.

"На жаль, це правда, що він (Блажич - ред.) помер", - заявила заступник директора Інституту громадського здоров'я Дар'я Кисич-Тепавчевич.

Відзначимо, в Сербії підтвердили 1060 випадків зараження коронавірусом і 28 летальних випадків.

Нагадаємо, 20 березня в Сербії підтвердили першу смерть від коронавірусу. Так, від вірусу помер 59-річний чоловік з Кикинди. Хворий заразився від сина свого друга.

Крім того, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт. Пізніше в країні ввели комендантську годину. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.

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