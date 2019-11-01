SEO Day! Нові фішки, тренди, кейси і ідеї для просування сайту

18 жовтня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить вже десяту онлайн-конференцію з SEO-оптимізації — SEO Day.
Що таке SEO Day? Це безкоштовна онлайн-конференція, присвячена самому ефективному і якісному інструменту залучення трафіку на ваш сайт — пошукової оптимізації.
Що вас чекає в цей раз:
14 практикуючих експертів по SEO з усього світу;
8 годин отримання корисної та практичної інформації;
докладні кейси з повним практичним розбором;
більше 7000 учасників;
можливість задати питання спікеру і отримати на нього відповідь в прямому ефірі;
круті бонуси і подарунки від організаторів та партнерів.
Хто серед доповідачів?
Ігор Рудник (collaborator.pro), Михайло Шакін (автор блогу shakin.ru), Владислав Моргун (SEO-специалист в ЛУН & Flatfy), Микола Чурик (менеджер з маркетингових комунікацій Ahrefs), Маргарита Лавренюк (Digital Manager Ашан Україна) та інші .
Що в програмі?
актуальні тренди і фішки в SEO на 2020 рік;
що робити з SEO перед створенням сайту?
як розділяти кліки по брендовим і небрендові запитам;
ефективне ведення блогу для отримання трафіку в штатах;
як працювати з краулінговим бюджетом сайту;
як правильно оптимізувати структуру сайту і його контент.
Кому буде особливо корисна конференція?
SEO-фахівцям (як досвідченим, так і початківцям);
інтернет-маркетологам;
адміністраторам сайтів і веб-розробникам;
підприємцям, які самостійно просувають свої сайти.
Як стати учасником? Участь онлайн - безкоштовно. Все, що вам потрібно - попередньо зареєструватися на сайті і приєднатися до трансляції в день ефіру.
А для тих, хто не зможе бути присутнім весь день в онлайні або не хоче пропустити доповідь улюбленого спікера - на сайті доступні до придбання запис і презентації. До речі, зараз ціна знижена. У день конференції вартість збільшиться. Не пропустіть шанс заощадити!
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro
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