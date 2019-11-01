SEO Day! Нові фішки, тренди, кейси і ідеї для просування сайту

18 жовтня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить вже десяту онлайн-конференцію з SEO-оптимізації — SEO Day.

Що таке SEO Day? Це безкоштовна онлайн-конференція, присвячена самому ефективному і якісному інструменту залучення трафіку на ваш сайт — пошукової оптимізації.

Що вас чекає в цей раз:

14 практикуючих експертів по SEO з усього світу;

8 годин отримання корисної та практичної інформації;

докладні кейси з повним практичним розбором;

більше 7000 учасників;

можливість задати питання спікеру і отримати на нього відповідь в прямому ефірі;

круті бонуси і подарунки від організаторів та партнерів.

Хто серед доповідачів?

Ігор Рудник (collaborator.pro), Михайло Шакін (автор блогу shakin.ru), Владислав Моргун (SEO-специалист в ЛУН & Flatfy), Микола Чурик (менеджер з маркетингових комунікацій Ahrefs), Маргарита Лавренюк (Digital Manager Ашан Україна) та інші .

Що в програмі?

актуальні тренди і фішки в SEO на 2020 рік;

що робити з SEO перед створенням сайту?

як розділяти кліки по брендовим і небрендові запитам;

ефективне ведення блогу для отримання трафіку в штатах;

як працювати з краулінговим бюджетом сайту;

як правильно оптимізувати структуру сайту і його контент.

Кому буде особливо корисна конференція?

SEO-фахівцям (як досвідченим, так і початківцям);

інтернет-маркетологам;

адміністраторам сайтів і веб-розробникам;

підприємцям, які самостійно просувають свої сайти.

Як стати учасником? Участь онлайн - безкоштовно. Все, що вам потрібно - попередньо зареєструватися на сайті і приєднатися до трансляції в день ефіру.

А для тих, хто не зможе бути присутнім весь день в онлайні або не хоче пропустити доповідь улюбленого спікера - на сайті доступні до придбання запис і презентації. До речі, зараз ціна знижена. У день конференції вартість збільшиться. Не пропустіть шанс заощадити!

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ!

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