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Сенцов навесні готувався до нового голодування

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 13:44
Сенцов навесні готувався до нового голодування
Фото: Олег Сенцов і Олександр Кольченко на прес-конференції (РБК-Україна)

Після президентських виборів він змінив свої плани

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень Олег Сенцов в ході спільної прес-конференції з Олександром Кольченко заявив, що навесні готувався до нового голодування. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, оголосити чергову голодування він збирався після президентських виборів.

"Я в травні планував почати другу голодування. І якщо нічого б не відбувалося, готувався до неї. Після виборів почалося просування і я вирішив притримати свої плани. Ні в якому разі не хотів перешкодити просуванню", - сказав Сенцов.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодовання. Умовою його припинення була вимога звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

За словами адвоката, його підзахисний готувався до проведення голодування близько півтора місяців.

"Він відмовився від продуктових передач, від магазину в колонії, перейшов на баланду і їв мінімальна кількість їжі, готуючи організм до голодування, яке оголосив після підготовки", - розповів адвокат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сенцов і Кольченко розповіли про плани повернення в Крим. За словами Сенцова, він в Крим приїде тільки на танках, при цьому зазначивши, що буквально сприймати його слова не варто. Каже, що буде жити в Києві.

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