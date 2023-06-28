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Сенатор Риш оценил возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS

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Среда 28 июня 2023 12:36
Сенатор Риш оценил возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS Фото: дальнобойные ракеты ATACMS (army.mil)
Автор: Сергей Пышкин

Вероятность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки высока. Законодатели продолжают давить на администрацию главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Голосу Америки.

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил - предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS - все, что у нас есть", - сказал Риш.

По словам сенатора, американские законодатели "активизировались" и продолжают давить на администрацию Байдена.

Дальнобойные ракеты ATACMS

Еще в прошлом году украинские официальные лица начали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения наша страна уже имеет реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и лишь недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты начали рассмотрение передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.

Между тем, комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации главы Белого дома передать Украине ATACMS.

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