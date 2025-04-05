Сенатор-республиканец предупредил о "кровавой бане" из-за пошлин Трампа: о чем речь

Сенатор-республиканец Тед Круз предупредил о потенциальной "кровавой бане" для его партии на промежуточных выборах 2026 года, если тарифы американского президента Дональда Трампа негативно повлияют на экономику США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Круз также предсказал "ужасную" судьбу для экономики США, если вспыхнет полномасштабная торговая война, или будут введены любые ответные меры в отношении американских товаров, которые останутся в силе надолго.

Комментарии Круза на его подкасте Verdict в пятницу стали самым резким предупреждением от члена партии президента с момента введения пошлин Трампом, начавших глобальный кризис на рынках.

"Если тарифы Трампа и любые мстительные меры останутся в силе на долгий срок и приведут к рецессии, особенно тяжелой рецессии, то в 2026 году политически, вероятно, будет "кровавая баня". Вы столкнетесь с Демократической Палатой, а возможно, и с Демократическим Сенатом", - сказал Круз.

Издание пишет, что республиканские законодатели начали беспокоиться из-за влияния тарифов Трампа на экономику и перспективы их партии по сохранению контроля над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах 2026 года.

Их опасения усилились, когда американцы стали свидетелями того, как около 5,4 триллиона долларов капитализации рынка исчезли во время двух дней обвала на Уолл-стрит.

На днях республиканец Чак Грасли предложил законопроект в Сенате вместе с демократом, чтобы восстановить контроль Конгресса над политикой тарифов. Согласно предлагаемому закону, новые пошлины будут отменяться через 60 дней, если их не утвердит Конгресс, и будет механизм для отмены тарифов законодателями в любой момент.

Поддержка этого законопроекта выросла вчера, 4 апреля, когда республиканские сенаторы Лиза Мерковски, Митч Макконнелл, Джерри Моран и Том Тиллис подписались как соавторы.

Издание отмечает, что этот законопроект, вероятно, является больше символическим, чем практическим, но указывает на растущее разногласие внутри Республиканской партии, поскольку законодатели волнуются о влиянии торговой политики на избирателей, зависимых от экспорта, и на шансы переизбрания.