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Сенат США схвалив законопроект з санкціями щодо Білорусі

Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу США в понеділок ввечері схвалила законопроект "Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі". Він передбачає можливість запровадження санкцій проти російських і білоруських чиновників.

Про це повідомив прес-секретар автора документа, конгресмена-республіканеця Крістофера Сміта Джефф Сегніл.

Цей двопартійний законопроєкт відновлює санкції проти білоруських чиновників, які перешкоджали переходу країни до демократії. Він надає підтримку білоруським ЗМІ та важливому IT-сектору країни.

Він дозволить, серед іншого, заявити, що США не визнають результати сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не дозволить Лукашенка визнати законно обраним лідером Білорусі.

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Законопроєкт також закликає до проведення нових президентських виборів у Білорусі, які відповідають стандартам ОБСЄ та до негайного звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі.

Крім усього іншого, включення Білорусі в так звану "Союзну державу", не буде визнано США.

Раніше лауреат Нобелівської премії з літератури, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальний механізм розслідування порушень прав людини в республіці. Вона нагадала про численні випадки переслідування учасників акцій протесту в Білорусі.

Також спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Імон Гілмор передбачає можливість міжнародного трибуналу по ситуації в Білорусі. Якщо буде трибунал, під нього потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.

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