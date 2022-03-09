Сенат Польщі схвалив постанову про європейську інтеграцію України

Верхня палата польського парламенту в середу, 9 березня, ухвалила постанову про європейську інтеграцію України. Сенат прийняв рішення одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Сенатори зазначили, що Україна вдруге за 10 років відстоює своє право на суверенітет та незалежність, тому заслуговує стати членом Європейського союзу.

Крім того, Сенат Польщі засудив дії Російської Федерації на території України, назвавши їх "звірством" та "варварством".

Польща закликала інші країни-учасниці ЄС прийняти відповідну постанову та підтримати європейські прагнення України.