RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сенат Польщі схвалив постанову про європейську інтеграцію України

Автор: Наталія Юрченко

Верхня палата польського парламенту в середу, 9 березня, ухвалила постанову про європейську інтеграцію України. Сенат прийняв рішення одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Сенатори зазначили, що Україна вдруге за 10 років відстоює своє право на суверенітет та незалежність, тому заслуговує стати членом Європейського союзу.

Крім того, Сенат Польщі засудив дії Російської Федерації на території України, назвавши їх "звірством" та "варварством".

Польща закликала інші країни-учасниці ЄС прийняти відповідну постанову та підтримати європейські прагнення України.

Нагадаємо, Польща заявила про свій намір передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і перевезти їх на базу американських ВПС. Проте поки США ігнорують цей запит.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниПольшаВторгнення Росії до України