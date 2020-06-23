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Родинам медиків, що померли від коронавірусу, виплатять по 1,5 млн гривень

Новини » Економіка     23.06.2020 - 14:49
Родинам медиків, що померли від коронавірусу, виплатять по 1,5 млн гривень
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суми виплат медикам встановлені ухваленим Радою законом

Фонд соціального страхування України затвердив форми заяв членів родини медиків в разі смерті медичного працівника внаслідок захворювання на COVID-19. Родини отримають по 1,576 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соцстраху.

Як зазначили в прес-службі розмір страхової допомоги встановлений законом "Про захист населення від інфекційних хвороб".

У разі смерті медичного працівника від COVID-19 внаслідок виконання професійних обов’язків за кошти державного бюджету Фонд соцстраху виплатить одноразову допомоги у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, що у 2020 році становить 1,576 млн гривень. Зазначені кошти будуть пропорційно розподілені між членами сім’ї, батьками і утриманцями.

Родичі та утриманці померлого через коронавірусну інфекцію медичного працівника мають подати заяву до робочого органу Фонду за місцем проживання медика на момент смерті.

У випадку встановлення медичному працівнику інвалідності протягом одного календарного року після захворювання на COVID-19 внаслідок виконання професійних обов’язків, медик має подати заяву до Фонду за місцем свого проживання. Залежно від встановленої групи інвалідності виплати складуть від 630,6 тис. грн (ІІІ група інвалідності), до 735,7 тис. грн (ІІ група) і 840,8 тис. грн (І група).

Нагадаємо, на початку травня 2020 року Верховна рада внесла зміни до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні почалися епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які лікували пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України фонд соцстрахамедикиКоронавірус
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