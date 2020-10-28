ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сім'я Садового захворіла на коронавірус

Автор: РБК-Україна

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що його дружина і теща заразилися коронавірусом. У нього ж негативний результат тесту.

Популярні новини

Про це він написав на своєму Facebook.

За його словами, дружина і теща почувають себе нормально.

"З досвіду лікарі кажуть, що в сім'ях не всі проходять хворобу одночасно. Ймовірно, маю хороший імунітет", - повідомив Садовий.

При цьому, він додав, що наступні кілька днів проведе на самоізоляції.

"Якщо повторний тест буде негативним, відразу повернуся на роботу", - підкреслив мер Львова.

Раніше РБК-Україна писало, що тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація та лікування пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 6677 нових випадків коронавірусу. При цьому було проведено 33 361 дослідження методом ПЛР та 22 349 - методом ІФА. Найбільше нових захворювань виявили в Києві, а також Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андрій СадовийЛьвівКоронавірус