Сім'я загиблого саудівського журналіста Хашоггі пробачила його вбивць

Фото: Джамаль Хашогги (twitter/korrespondent)

Син Хашоггі повідомив, що сім'я прощає вбивць з нагоди місяця Рамадан

Салах Хашоггі, син убитого в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, заявив, що сім'я помилувала вбивць його батька. Свою заяву він написав на своїй публічній сторінці у Twitter.

Як передає РБК-Україна, про це пише Saudi Gazette.

Також зазначено, що рішення пробачити вбивць батька сім'я прийняла під час місяця Рамадану - священного посту для мусульман.

"В цю доброчесну ніч цього священного місяця ми згадуємо вислів Бога Всемогутнього в його священній книзі: "Відплата поганих вчинків рівноцінна їм, але той, хто помилує і примиряє - нагороду отримає у Бога". Таким чином, ми, сини мученика Джамаля Хашоггі, повідомляємо, що ми прощаємо тих, хто вбив батька - нехай він спочине з миром", - цитує газета висловлювання сина вбитого журналіста.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна в грудні 2019 року, п'ять осіб засудили до смертної кари у справі про вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох засудили до 24 років позбавлення волі після розслідування. Всього в розслідуванні брала участь 31 особа, з яких 21 людину взяли під варту.

Хашоггі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року.

Автор: Виталия Мазур