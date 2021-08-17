Семочко поновився на посаді, а в Одесі стався спалах коронавирусу в дитячому таборі: новини за 16 серпня

Сергій Семочко виграв суд та поновився на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки, через хаос в аеропорту Кабула загинули семеро людей, в Одесі стався спалах коронавирусу в дитячому таборі. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 16 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Семочко виграв суд і поновився на посаді заступника голови СЗР

Скандальний колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на посаді. Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) повністю задовольнив його позов.

У суді зазначили, що справу за позовом Семочка було відкрито ще в листопаді 2019 року. Але в грудні провадження в ОАСК було зупинено до винесення вердикту Верховного Суду, який паралельно розглядав законність указу Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про його звільнення.

Радником нового командувача ЗСУ став генерал Назаров. Його судили за катастрофу Іл-76

Генерал Віктор Назаров у понеділок, 16 серпня, був призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Назаров відповідатиме за політичні питання.

Проти Назарова у 2014 році було висунуто звинувачення у службовій недбалості після того, як російські терористи збили в Луганському аеропорту військово-транспортний літак Іл-76 з десантниками. Тоді загинули 49 військових. У 2017 році Павлоградський суд Дніпропетровської області засудив Назарова до 7 років позбавлення волі. Однак у травні 2021 року Верховний суд виправдав Назарова.

Через хаос в аеропорту Кабула загинули семеро осіб, - AP

Після захоплення Афганістану талібами люди в Кабулі штурмують аеропорт. Вони хочуть полетіти з країни, навіть стоячи в літаку. Аеропорт контролюють американські військові, вони стріляють у повітря.

У мережі з'явилося багато відео зі штурмом літаків людьми у розпачі.

Через хаос в понеділок, 16 серпня, в аеропорті загинули семеро осіб. У тому числі і ті, хто розбився, намагаючись зачепитися за літак.

В Одесі стався спалах коронавірусу у дитячому таборі: десятки заражених

У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався масштабний спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.

За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми COVID-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.

Побитий танцюрист Наді Дорофєєвої вийшов з коми

Танцюрист співачки Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили біля нічного клубу в Києві, вийшов з коми. У такому стані він перебував останні два тижні. Зараз Євгену Гончаренку належить операція і реабілітація.

Нагадаємо, що у Євгена нього були важкі травми голови. Раніше лікарі зробили йому трепанацію черепа. У палату танцюриста довгий час нікого не пускали.

В Україні оголошено штормове попередження

Синоптики України оголосили штормове попередження на 17 серпня. Будуть шквали та град.

На крайньому заході очікуються грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).