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Чекаємо в Україні під маркою Renault: семимісний універсал Dacia Jogger на базі Logan показали офіційно

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Понеділок 06 вересня 2021 07:50
Чекаємо в Україні під маркою Renault: семимісний універсал Dacia Jogger на базі Logan показали офіційно Фото: Dacia Jogger (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Семимісний універсал Dacia Jogger є ідеологічним наступником популярної моделі Logan MCV. Модель вперше отримав гібридну версію, а в Україні буде представлена під маркою Renault.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сайт Dacia.

Dacia офіційно презентувала новий універсал, який отримав ім'я Jogger. 7-місна новинка є найдовшою в нинішньому модельному ряду Dacia. Спочатку Jogger буде пропонуватися з бензиновими двигунами, а через два роки з'явиться ще й гібридна версія.

Чекаємо в Україні під маркою Renault: семимісний універсал Dacia Jogger на базі Logan показали офіційноJogger побудований на подовженій версії платформи CMF-B, яка вже лежить в основі нових Sandero, Sandero Stepway і Logan. Довжина автомобіля становить 4547 мм, ширина – 1784 мм, Висота – 1632 мм.по дорожньому просвіту, який становить 200 мм, автомобіль дасть фору багатьом передньопривідним кросоверам.

Колісна база в 2897 мм на 293 мм більше, ніж у нового У Sandero. Автомобіль на фото - у виконанні "Extreme", яке можна відрізнити за чорними акцентами в екстер'єрі, ексклюзивним колісним дискам та ін.

Чекаємо в Україні під маркою Renault: семимісний універсал Dacia Jogger на базі Logan показали офіційноГоловною перевагою Jogger є просторий трирядний салон. У салоні можуть розміститися до семи дорослих пасажирів. Сидіння можна розташувати в більш ніж 60 можливих конфігураціях. Залежно від їх положення, обсяг багажника варіюється від 160 до 1819 літрів.

Універсал оснащений шістьма подушками безпеки, а також системою екстреного гальмування, моніторингом сліпих зон, помічником при парковці, асистентом при старті з місця, круїз-контролем та ін.

Чекаємо в Україні під маркою Renault: семимісний універсал Dacia Jogger на базі Logan показали офіційноУ моторній лінійці з'явився новий трициліндровий бензиновий турбомотор об'ємом 1,0 літра на 110 к.с. Jogger також буде доступний з мотором 1.0 Tce потужністю 100 к.с., який може працювати як на бензині, так і на пропан-бутанової суміші. Ця модифікація несе в багажнику 40-літровий бензобак і 50-літровий балон для газу. Цього палива повинно вистачити на сумарний пробіг в 999 км.

Чекаємо в Україні під маркою Renault: семимісний універсал Dacia Jogger на базі Logan показали офіційноДизельних варіантів Jogger чекати не варто. Натомість цього Dacia оголосила, що в 2023 році з'явиться гібрид, який повинен стати найдоступнішим 7-місним гібридом на європейському ринку. Він буде оснащений гібридною технологією від Renault Group, що поєднує в собі 1,6-літровий атмосферний Бензиновий двигун, автоматичну трансмісію і невеликий електромотор.

Характеристики тягової батареї гібрида і електродвигуна автовиробник не повідомляє. Але за офіційною інформацією, Jogger Hybrid зможе 80 відсотків часу по місту пересуватися на електротязі, спалюючи на 40 відсотків менше палива в порівнянні з бензиновою версією.

Перші поставки новинки до європейських дилерів заплановані на перший квартал 2022 року. Поява Jogger в Украъны також дуже ймовірна, але станеться це не раніше середини наступного року, а продаватися машина буде під маркою Renault, адже бренд Dacia на нашому ринку не представлений.

Раніше ми писали, що в Україні почалися продажі нового китайського пікапа. BAW Warrior-це цивільна версія утилітарного армійського пікапа, який поставляється в армію Китаю.

Також повідомлялося, що етилований бензин остаточно пішов в історію. Паливна присадка тетраетилсвинець, розроблена американським концерном GM в 1923 році, спочатку стала технологічним проривом.

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