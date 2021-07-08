RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сім'ї жертв коронавірусу в Італії вимагають від влади 100 млн євро компенсації

Автор: Марія Кучерявець

В Італії родичі жертв коронавірусу звернулися до суду з вимогою до членів уряду виплатити 100 млн євро компенсації. Позивачі вважають, що влада занадто мало зробила для боротьби з пандемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

"Італія запізнилася з введенням заходів щодо стримування спалаху COVID-19. І коли влада, нарешті, зробила ці заходи, то їх вже було недостатньо", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до суду звернулися більш ніж 500 сімей.

Зазначено, що адвокати родичів представили досьє обсягом понад 2000 сторінок, в якому вказані сотні свідків і доказів "системної халатності з боку італійської влади", які нібито привели до загибелі тисяч людей.

В свою чергу, представники міністерства охорони, щодо яких ведеться розслідування, заперечують будь-які порушення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяКоронавірусЖертвы