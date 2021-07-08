Сім'ї жертв коронавірусу в Італії вимагають від влади 100 млн євро компенсації

"Італія запізнилася з введенням заходів щодо стримування спалаху COVID-19. І коли влада, нарешті, зробила ці заходи, то їх вже було недостатньо", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до суду звернулися більш ніж 500 сімей.

Зазначено, що адвокати родичів представили досьє обсягом понад 2000 сторінок, в якому вказані сотні свідків і доказів "системної халатності з боку італійської влади", які нібито привели до загибелі тисяч людей.

В свою чергу, представники міністерства охорони, щодо яких ведеться розслідування, заперечують будь-які порушення.