Сім країн ЄС схвалили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC

За даними видання, в'їзд на свою територію щепленим Covishield дозволили Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.

Джерела видання стверджують, що аналогічне рішення ухвалила влада Ісландії і Швеції. За словами його співрозмовників, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини Індії, якими щеплені від коронавірусу в'їжджають в країну.

Раніше джерела BBC повідомили, що Індія не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну мандрівників, щеплених європейськими препаратами, якщо Євросоюз не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.

На такий крок європейська влада пішла на тлі того, що Covishield не був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і не має права на отримання COVID-сертифіката ЄС.