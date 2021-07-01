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Сім країн ЄС схвалили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC

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Брюссель, Четвер 01 липня 2021 17:06
Сім країн ЄС схвалили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC Фото: вакцинованих Covishield від AstraZeneca погодилися пускати сім країн ЄС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сім країн Євросоюзу схвалили в'їзд на свою територію іноземцям мандрівникам, вакцинованим індійською вакциною Covishield від AstraZeneca. Раніше повідомлялося про проблеми з поїздками в ЄС у щеплених цим препаратом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, в'їзд на свою територію щепленим Covishield дозволили Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.

Джерела видання стверджують, що аналогічне рішення ухвалила влада Ісландії і Швеції. За словами його співрозмовників, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини Індії, якими щеплені від коронавірусу в'їжджають в країну.

Раніше джерела BBC повідомили, що Індія не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну мандрівників, щеплених європейськими препаратами, якщо Євросоюз не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.

На такий крок європейська влада пішла на тлі того, що Covishield не був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) і не має права на отримання COVID-сертифіката ЄС.

Нагадаємо, вакцина AstraZeneca і належить до вакцин, які визнані в Євросоюзі, проте це не поширюється на індійську версію Covishield, виготовлену в Інституті сироватки Індії.

Відзначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac в список для використання в надзвичайних ситуаціях.

У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, відомої як Covishield. Це сталося через сильного спалаху коронавірусу в цій країні. Тому уряд країни заявило, що не відправлятиме індійську вакцину за кордон, поки не вакцинують все своє населення.

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