"Селтік" - "Мідтьюлланд" та інші матчі дня кваліфікації ЛЧ: букмекери назвали фаворитів

Данці вже встигли стартувати в новому сезоні місцевої Суперліги. Правда, зробив це срібний призер минулого сезону не дуже вдало, поступившись вдома в першому турі середняку "Оденсе" 1:2, пропустивши вирішальний м'яч на 90+1 хвилині.

А ось для "Селтіка", який також як фінішував у минулому сезоні другим у шотландській Прем'єр-лізі, це протистояння стане першим офіційним матчем з 15 травня. Сезон в Шотландії стартує тільки 31 Липня. Зараз у "кельтів" йде підготовка до сезону, а в проміжках між матчами з "Мідтьюлландом" вони ще зіграють останній товариський поєдинок з англійським"Вест Хемом".

Букмекери Favbet фаворитом першого протистояння називають "Селтік". Коефіцієнт на перемогу господарів оцінюється в 1.99, тоді як на "Мідтьюлланд" дають 3.75. Нічийний результат в цьому матчі оцінюється коефіцієнтом 3.5. В цілому на прохід далі, на думку букмекерів, більше шансів має "Селтік" - 1.74, у "Мідтьюлланда" - 3.95.

Також сьогодні зіграють ще шість пар-учасників кваліфікації ЛЧ:

"Алашкерт" (Вірменія) - "Шериф" (Молдова): П1 - 3.80, Н - 3.15, П2 - 2.07

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - "Клуж" (Румунія): П1 - 14, Н-6.30, П2 - 1.22

"Ференцварош" (Угорщина) - "Жальгіріс" (Литва): П1-1.33, Н-5.00, П2-9.60

"Динамо З" (Хорватія) - "Омонія" (Кіпр): П1-1.38, Н-4.70, П2-8.60

"Рапід" (Австрія) - "Спарта" (Чехія): П1 - 2.44, Н-3.40, П2-2.86

* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей