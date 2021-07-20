"Селтік" - "Мідтьюлланд" та інші матчі дня кваліфікації ЛЧ: букмекери назвали фаворитів

Сьогодні, 20 липня, стартують перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Всього в цей день відбудеться шість поєдинків, головним з яких буде протистояння шотландського "Селтіка" і данського "Мідтьюлланда".
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Данці вже встигли стартувати в новому сезоні місцевої Суперліги. Правда, зробив це срібний призер минулого сезону не дуже вдало, поступившись вдома в першому турі середняку "Оденсе" 1:2, пропустивши вирішальний м'яч на 90+1 хвилині.
А ось для "Селтіка", який також як фінішував у минулому сезоні другим у шотландській Прем'єр-лізі, це протистояння стане першим офіційним матчем з 15 травня. Сезон в Шотландії стартує тільки 31 Липня. Зараз у "кельтів" йде підготовка до сезону, а в проміжках між матчами з "Мідтьюлландом" вони ще зіграють останній товариський поєдинок з англійським"Вест Хемом".
Букмекери Favbet фаворитом першого протистояння називають "Селтік". Коефіцієнт на перемогу господарів оцінюється в 1.99, тоді як на "Мідтьюлланд" дають 3.75. Нічийний результат в цьому матчі оцінюється коефіцієнтом 3.5. В цілому на прохід далі, на думку букмекерів, більше шансів має "Селтік" - 1.74, у "Мідтьюлланда" - 3.95.
Також сьогодні зіграють ще шість пар-учасників кваліфікації ЛЧ:
* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей