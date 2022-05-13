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У село під Ізюмом прилетів російський снаряд, загинули три особи

Фото: російські війська обстріляли село під Ізюмом (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська обстріляли ангар у селі Шебелинка Ізюмського району. В результаті загинули три особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора в другій половині дня російський снаряд влучив в ангарну будівлю.

"Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Горіла покрівля ангару і 10 вантажівок. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалося ліквідувати о 19:00. В результаті події загинули 3 особи і 5 постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ракетний удар по Харківській області. Внаслідок цього вранці 12 травня стався вибух на території аеропорту. Українська прокуратура відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни.

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