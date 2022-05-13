У село під Ізюмом прилетів російський снаряд, загинули три особи

Російські війська обстріляли ангар у селі Шебелинка Ізюмського району. В результаті загинули три особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Горіла покрівля ангару і 10 вантажівок. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалося ліквідувати о 19:00. В результаті події загинули 3 особи і 5 постраждали", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вчора в другій половині дня російський снаряд влучив в ангарну будівлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ракетний удар по Харківській області. Внаслідок цього вранці 12 травня стався вибух на території аеропорту. Українська прокуратура відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни.

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