Село у Чернігівській області визнали осередком спалаху коронавірусу у регіоні

Населений пункт Комарівка Борзнянського району оголосили осередком спалаху коронавірусу у Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови області Сергія Прокопенка.

За його словами, у населеному пункті, де був зафіксований випадок зараження COVID-19, буде діяти особливий режим проведення протиепідемічних заходів, а також особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів через два контрольно-пропускних пункти. На КПП чергуватимуть медики та поліцейські, а в’їзд-виїзд з Комарівки здійснюватиметься лише за наявності документу, що посвідчує особу.

"Рішення вступає в силу невідкладно. Ми не закриваємо населений пункт, ми встановлюємо особливий режим в’їзду та виїзду, щоб обмежити виїзд контактним особам та максимально мінімізувати поширення вірусу", - наголосив Прокопенко.

Очільник Чернігівської області також закликав жителів Комарівки перейти на максимальний режим самоізоляції.

Нагадаємо, про перший випадок зараження у Чернігівській області стало відомо 26 березня. Наступного дня тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест) дав позитивні результати. Інфікований знаходиться в інфекційному відділенні Борзнянської районної лікарні, його стан задовільний.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 28 березня коронавірусом заразилися 311 українців у 23 областях країни. Також повідомлялося про три нових смертельних випадки від COVID-19 в Україні за добу.