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В Селидово в результате ракетного удара россиян по многоэтажке есть жертва и раненые

Фото: аварино-спасательные работы на месте российского ракетного удара по Селидово (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли ракетны удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября. В результате атаки была повреждена многоэтажка, и под завалами оказались люди. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

На месте "прилета" проводятся аварийно-спасательные работы.

Работникам ГСЧС совместно с полицейскими удалось достать из-под обломков здания мужчину и женщину, которых доставили в больницу.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Жертва и пострадавшие

Глава МВД также рассказал, что из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

Таким образом, по состоянию на утро были спасены пять человек.

"К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек", - рассказал Клименко.

Фото и видео с места спасательных работ

Также были опубликованы кадры спасательных работ на месте обстрела в Селидово.

 

Удары войск РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Так, напомним, что 11 ноября в результате российского обстрела Торецка в городе погибли два человека

Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки оккупантов пострадали пять человек. Вечером того же дня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Курахово в Донецкой области - тогда ранения получили 15 человек.

Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Северном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

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