В Селидово в результате ракетного удара россиян по многоэтажке есть жертва и раненые

Российские оккупанты нанесли ракетны удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября. В результате атаки была повреждена многоэтажка, и под завалами оказались люди. Есть погибший и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
На месте "прилета" проводятся аварийно-спасательные работы.
Работникам ГСЧС совместно с полицейскими удалось достать из-под обломков здания мужчину и женщину, которых доставили в больницу.
"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Глава МВД также рассказал, что из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.
Таким образом, по состоянию на утро были спасены пять человек.
"К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек", - рассказал Клименко.
Также были опубликованы кадры спасательных работ на месте обстрела в Селидово.
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.
Так, напомним, что 11 ноября в результате российского обстрела Торецка в городе погибли два человека.
Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки оккупантов пострадали пять человек. Вечером того же дня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Курахово в Донецкой области - тогда ранения получили 15 человек.
Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Северном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.
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