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В секторе Газа убит один из лидеров "Исламского джихада", - СМИ

Фото: в секторе Газа убит один из лидеров "Исламского джихада" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На севере сектора Газа был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Сообщается, что смерть наступила в результате взрыва израильской управляемой бомбы.

"Исламский джихад" 7 октября объявил, что присоединился к боевикам движения ХАМАС, которые начали атаки по территории Израиля. Спустя два дня в "Исламском джихаде" сообщали, что что удерживают в заложниках в секторе Газа не менее 130 человек, в числе которых израильские мирные жители и военные.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

 

 

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