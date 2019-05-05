У секторі Газа вбито одного з командирів ХАМАС

В секторі Газа в неділю, 5 травня 2019, в результаті ракетного обстрілу Ізраїлем був убитий один з командирів правлячої партії ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ракетний обстріл вбив командира Хамеда Ахмеда Абед Худрі, який був відповідальним за переведення коштів збройним групам в секторі Газа з Ірану.

Свідки розповіли, що він був убитий в результаті повітряного удару по його автомобілю.

Палестинська влада заявила, що це був першим подібним випадком з моменту війни 2014 року в секторі Газу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що палестинські терористи погрожують зірвати Євробачення в Тель-Авіві. У секторі Газа терористична організація "Ісламський джихад Палестини" заявила, що вони мають намір зірвати конкурс Євробачення 2019, який повинен проходити в Тель-Авів заявивши, що Ізраїль не здатний послабити обмеження на територію Гази в обмін на спокій напередодні заходу.

Нагадаємо, Нетаньяху віддав наказ не припиняти удари по сектору Газа. Нетаньяху віддав наказ не припиняти масовані атаки сектору Газа і наказав Армії оборони Ізраїлю посилити війська силами бронетехніки, артилерії і піхоти