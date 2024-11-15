Сексуальное насилие и антисанитария: что происходит в спецшколе в Тернопольской области (фото)

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмана совместно с Национальной социальной сервисной службой и представителями общественных организаций провела внеплановую проверку Новосельской спецшколы Тернопольского облсовета. Предпосылкой визита стало обращение на горячую линию по поводу возможного насилия над воспитанниками заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Омбудсмана Дмитрия Лубинца и адвокат и правозащитницу Инну Мирошниченко.
По данным Омбудсмана, в ходе проверки обнаружены многочисленные нарушения, в частности:
Адвокат обнародовала фотографии с мониторингового визита в заведение, на которых зафиксированы вопиющие нарушения прав детей.
В частности, фото подтверждают антисанитарные условия в туалетах и душевых. В туалетах нет кабинок, мыла, полотенец и даже туалетной бумаги. Горячую воду подают всего один раз в неделю, в пятницу с 20:00 до 22:00. По словам Мирошниченко, дети вынуждены ходить в душевые кабинки с единственной шторкой на все кабинки.
В так называемой игровой комнате, которая показывается только для проверок, дети никогда не бывают.
Условия в Новосельской спецшколе (фото: Instagram, Инна Мирошниченко)
Кроме того, дети не получают нормальной одежды и обуви. В то же время рядом с кабинетом директора находится закрытый склад гуманитарной помощи.
Условия в Новосельской спецшколе (фото: Instagram, Инна Мирошниченко)
Проблемы не ограничиваются только бытовыми условиями. В столовой детям вместо компота дают просто горячую воду, которую называют компотом. Фото блюд свидетельствуют, что дети получают недостаточную и некачественную пищу – вместо полноценного завтрака им дают кусок хлеба с морковью и яйцом.
Питание в Новосельской спецшколе (фото: Instagram, Инна Мирошниченко)
Значительное беспокойство вызывает и отношение персонала к детям. По словам детей, в случае "плохого поведения" их отправляют в психбольницу, где им вводят инъекции сильнодействующих препаратов. Адвокат отмечает, что такие действия со стороны персонала не фиксируются должным образом, а психотропные препараты могут применяться бесконтрольно.
Кроме того, установлены случаи сексуального насилия между детьми, самой маленькой жертве – всего 8 лет. Однако никакой медицинской или психологической помощи пострадавшие дети не получили. По словам Мирошниченко, пытаются перевести детей в более безопасные заведения, а также ищут возможность передачи их под опеку или на усыновление, если это позволяет их правовой статус.
Из-за критичности ситуации мониторинговая группа вызвала правоохранителей. Тернопольская областная прокуратура уже открыла уголовные производства по фактам сексуального насилия, ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконному помещению детей в психиатрические учреждения и злоупотреблению служебным положением.
Напомним, в Тернопольской области расследуют факты насилия над воспитанниками учебного спецучреждения. Как сообщает Офис Генерального прокурора, ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по ненадлежащему исполнению обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, незаконному помещению в психиатрическое учреждение, сексуальному насилию и злоупотреблению служебным.
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