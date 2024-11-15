Сексуальное насилие и антисанитария: что происходит в спецшколе в Тернопольской области (фото)

Обнаружившие проверки

По данным Омбудсмана, в ходе проверки обнаружены многочисленные нарушения, в частности:

зафиксированы показания детей о сексуальном насилии

детей запугивают принудительным помещением в психиатрическое учреждение

работники учреждения оказывали психологическое давление, оскорбляли и толкали детей даже в присутствии мониторов

лекарства, в частности психотропы, выдаются без назначения врачей и диагнозов

отсутствуют базовые документы о состоянии здоровья детей, необходимые для их развития выводы и планы

в заведении нет специалистов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, таких как логопеды, дефектологи или массажисты

детям не предоставляют личные вещи, средства гигиены и одежду, хотя соответствующая гуманитарная помощь в заведении есть

условия проживания требуют срочного ремонта, мебель сломана, а питание детей не соответствует нормам – одна из воспитанниц с аллергией часто остается голодной из-за отсутствия альтернативных блюд

В каких условиях живут дети

Адвокат обнародовала фотографии с мониторингового визита в заведение, на которых зафиксированы вопиющие нарушения прав детей.

В частности, фото подтверждают антисанитарные условия в туалетах и душевых. В туалетах нет кабинок, мыла, полотенец и даже туалетной бумаги. Горячую воду подают всего один раз в неделю, в пятницу с 20:00 до 22:00. По словам Мирошниченко, дети вынуждены ходить в душевые кабинки с единственной шторкой на все кабинки.

В так называемой игровой комнате, которая показывается только для проверок, дети никогда не бывают.

Условия в Новосельской спецшколе (фото: Instagram, Инна Мирошниченко)

Кроме того, дети не получают нормальной одежды и обуви. В то же время рядом с кабинетом директора находится закрытый склад гуманитарной помощи.

Условия в Новосельской спецшколе (фото: Instagram, Инна Мирошниченко)

Проблемы не ограничиваются только бытовыми условиями. В столовой детям вместо компота дают просто горячую воду, которую называют компотом. Фото блюд свидетельствуют, что дети получают недостаточную и некачественную пищу – вместо полноценного завтрака им дают кусок хлеба с морковью и яйцом.

Питание в Новосельской спецшколе (фото: Instagram, Инна Мирошниченко)

Значительное беспокойство вызывает и отношение персонала к детям. По словам детей, в случае "плохого поведения" их отправляют в психбольницу, где им вводят инъекции сильнодействующих препаратов. Адвокат отмечает, что такие действия со стороны персонала не фиксируются должным образом, а психотропные препараты могут применяться бесконтрольно.

Кроме того, установлены случаи сексуального насилия между детьми, самой маленькой жертве – всего 8 лет. Однако никакой медицинской или психологической помощи пострадавшие дети не получили. По словам Мирошниченко, пытаются перевести детей в более безопасные заведения, а также ищут возможность передачи их под опеку или на усыновление, если это позволяет их правовой статус.

Правоохранители проверяют работу заведения

Из-за критичности ситуации мониторинговая группа вызвала правоохранителей. Тернопольская областная прокуратура уже открыла уголовные производства по фактам сексуального насилия, ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконному помещению детей в психиатрические учреждения и злоупотреблению служебным положением.