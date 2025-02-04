Секс-скандалы в вузах. После заявлений студенток еще один преподаватель покинул должность

Режиссер и преподаватель актерского мастерства 70-летний Александр Балабан, которого на днях бывшая студентка обвинила в харассменте и сексуальных домогательствах, больше не работает в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Кто и почему обвинил Балабана

В конце января бывшая студентка Балабана актриса Елизавета Яковишина сделала публичное признание в Facebook о неприемлемом поведении мастера во время учебного процесса. По ее словам, он называл студенток "прост*тками" и "бл*дями", а еще делал им "антицеллюлитный массаж" без их согласия на это.

"Антицеллюлитные массажи (делал) студенткам в отдельных аудиториях, потому что у актрис не должно быть целлюлита, а он еще и был экспертом-массажистом, и не только. Я на те массажи не попала, но вот мои однокурсницы были. И никто не понимал, что если 60+ лет, извините, дед касается твоих ног и выше - это не ок", - написала Елизавета.

Также она написала, что Балабан постоянно рассказывал студентам, "кто с кем должен встречаться и спать". Кроме этого, были случаи сексуального домогательства.

В комментариях к посту Яковишиной другие бывшие студентки мастера также поделились своим неприятным опытом обучения у Балабана.

"С первых дней в мастерской Александра Балабана нас предупредили, что нас ждет жесткая школа. Были разные случаи. Например, во время репетиции, когда я стояла на сцене, режиссер без всякого предупреждения снимал с меня майку. Нам было приказано ходить без лифчиков и топов под предлогом того, что это способствует раскрытию как актеров. А после моего выступления на посвящении он меня обзывал "дурой", "шл*хой", потому что без его согласования вышла на сцену", - написала Елизавета Павленко под постом Яковишиной.

Комментарии к посту Яковишиной (скриншот)

После публичной огласки о харассменте со стороны преподавателя Киевский национальный университет культуры и искусств заявил, что с 3 февраля Александр Ильич Балабан у них не работает. Также они будут выяснять правдивость заявлений, обнародованных в соцсетях.

"Руководство Факультета кино и телевидения не может оставаться в стороне от информации, которая в последнее время распространяется по социальным сетям. Руководством Факультета приняты решения: выяснить достоверность обстоятельств, изложенных в сети. Усилить контроль за соблюдением этических норм участниками образовательного процесса. Специалистами социально-психологического центра провести цикл тренингов и вебинаров среди преподавателей и студентов", - говорится в официальном заявлении.

Что известно о Балабане

Александр Балабан работал преподавателем актерского мастерства в Киевском национальном университете культуры и искусств с 2010 года, а с 2015 года был заведующим кафедрой актеров кино. Ранее преподавал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Он активно работал в сфере театральной и кинорежиссуры с 1989 года. Еще во время учебы его часто приглашали сотрудничать с лучшими театрами страны. В частности его спектакли шли в Харьковском академическом украинском драматическом театре им. Тараса Шевченко, в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного, в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки.

Балабан создал более 70 постановок, получил ряд наград на отечественных и международных фестивалях, а в 2003 году стал Заслуженным артистом Украины.

Обвинения в сексуальных домогательствах Балабанов публично не комментировал.

Александр Балабан (скриншот ikitb)

Кого еще обвиняют в сексуальных домогательствах

Секс-скандалы в театральных вузах начались в конце января, когда бывшая студентка 23-летняя София Сапожник заявила о домогательствах со стороны преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра" 48-летнего Андрея Билоуса.

Сам режиссер никак не комментировал обвинения, лишь отметил, что написал заявление в полицию. Через несколько дней университет Ивана Карпенко-Карого обратился в Нацполицию, чтобы те проверили заявленную информацию и предоставили ей соответствующую правовую оценку. На время расследования Белоуса отстранили от преподавания.

Вскоре после этого коллектив "Молодого театра" опубликовал заявление с призывом снять Билоуса с должности директора и художественного руководителя, поскольку работники театра также не раз становились жертвами домогательств со стороны режиссера.

Добавим, что активистам удалось собрать 40 показаний (часть из них анонимные) потерпевших с обвинениями Билоуса в домогательствах.

Андрей Билоус (фото: КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого/Facebook)

После заявления Софии Сапожник студенты театральных учебных заведений начали массово признаваться в том, как их также домогались преподаватели или психологически издевались над ними.

Обвинения прозвучали в сторону преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, актера и заслуженного деятеля искусств Украины 74-летнего Юрия Высоцкого. По словам бывших студентов, он выбирал себе "любимых студенток" и без согласия обнимал их или щупал за колени. Также он постоянно пугал студентов, что их отчислит с учебы.

Сам Высоцкий заявил, что раньше никогда не получал нареканий на методику преподавания, такие заявления - "это очернение университета", а "учебный процесс построен на замечаниях".

Юрий Высоцкий (скриншот Facebook)

Также в неприемлемой методике преподавания обвинили актера и преподавателя Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) 60-летнего Льва Сомова. По словам актрисы театра им. Марии Заньковецкой Александры Мироненко, он оказывает психологическое давление, травит и унижает студентов.

В частности, она поделилась случаем, когда одна студентка не могла изобразить на репетиции удивление, как того требовал Сомов, поэтому он ей плюнул в лицо, чтобы получить желаемую эмоцию. Также он требовал от студенток, чтобы они худели. По словам Мироненко, она из-за этого до сих пор имеет расстройство пищевого поведения.

Сомов пока публично не комментировал эти обвинения.

Лев Сомов (фото: Facebook/Lev Somov)