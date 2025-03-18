Секс-скандал в театре: в КГГА объяснили, почему до сих пор не уволили Билоуса

Департамент культуры КГГА не может автоматически отстранить или уволить директора - художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса в связи с открытием уголовного производства. Для этого необходимо постановление следственного судьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Заявление КГГА

На днях комиссия от КГГА, которая рассматривала жалобы на Андрея Билоуса и общалась с актерами "Молодого театра", рекомендовала Департаменту культуры расторгнуть контракт с режиссером, если ведомство придет к выводу, что к нему утрачено доверие. Но ведомство уже объяснило, что для этого нет законных оснований.

"Департамент культуры не имеет права действовать вне закона. Кодекс законов о труде не предусматривает автоматического отстранения в связи с открытием уголовного производства", - заявили в Департаменте культуры.

Там отметили, что в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, отстранение от должности осуществляется на основании постановления следственного судьи, вынесенного по ходатайству следователя или прокурора.

Напомним, что 5 февраля Департамент обратился в Нацполицию с просьбой предоставить информацию о наличии или отсутствии уголовных производств в отношении Андрея Билоуса, а также решений о его отстранении от работы.

10 марта 2025 года правоохранители сообщили Департаменту, что получили заявления от адвокатов бывших студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого о неправомерных действиях сексуального характера со стороны Билоуса. Данные о них внесены в Единый реестр досудебных расследований, досудебное расследование продолжается.

В Департаменте отметили, что осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав и свобод работников "Молодого театра". В частности, по недопущению необоснованного снятия с репертуара театра спектаклей или сокращения показов спектаклей с их участием, а также сохранения уровня заработной платы.

Добавим, на 20 марта Департамент культуры инициировал встречу с комиссией, которая в течение месяца работала над делом Билоуса. Если в материалах комиссии обнаружат информацию, которая может способствовать следствию, ее передадут полиции.

"В случае получения правовых документов, подтверждающих нарушение Андреем Билоусом норм законов Украины, зафиксированных в установленном законодательством порядке, Департамент без промедлений прекратит с ним трудовые отношения. Или отстранит на основании постановления следственного судьи", - заявили в Департаменте.

Детали скандала с Билоусом

В январе 2025 года режиссера "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса студентка София Сапожник обвинила в сексуальных домогательствах. Она утверждала, что он присылал ей непристойные сообщения и требовал интимные фото.

Потом более 40 человек анонимно подтвердили похожие случаи. Сначала университет не комментировал ситуацию, но позже отстранил Билоуса на время расследования. В "Молодом театре" также некоторое время хранили молчание, однако затем 46 сотрудников выступили с призывом уволить режиссера.

4 февраля КГГА заявила, что без решения суда не может отстранить Билоуса от должности. Однако после открытия уголовного производства и акций протеста в Киеве и Львове власти отстранили его на месяц. Но 14 марта срок отстранения завершился, и Билоус вернулся к работе.

Сам режиссер отвергает все обвинения, считая их частью спланированной кампании, направленной на его устранение и захват контроля над театром.