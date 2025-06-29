Секс не главное? Может ли пара быть счастливой без интимной близости

Что такое безсексуальные отношения

Безсексуальные (асексуальные) или безинтимные отношения - это романтические связи между людьми, в которых отсутствует или почти отсутствует сексуальный контакт. Это может быть:

осознанный выбор обоих партнеров (например, из-за религии или идеологии)

этап в отношениях (например, после рождения ребенка, из-за усталости или болезни)

следствие ориентации (один или оба партнера могут быть асексуалами)

Главное, что отсутствие секса не означает отсутствие любви или эмоциональной близости. Эксперты отмечают, что интимность имеет много форм - совместная жизнь, прикосновения, разговоры, забота.

Может ли такая пара быть счастливой?

"Ответ не такой однозначный, как хотелось бы. Потому что все зависит от обоих партнеров. Секс - это один из способов проявлять близость, страсть, доверие. Но он не единственная составляющая отношений", - объясняет Виталий Курсик.

Бывают ситуации, когда:

Один или оба партнера имеют низкое либидо

Секс потерян из-за здоровья, стресса или психологических барьеров.

Есть более высокая ценность эмоциональной, интеллектуальной или бытовой близости

Отношения строятся по договоренности (например, партнеры асексуальные или в зрелом возрасте)

Есть еще и альтернативные варианты:

Асексуально-романтические отношения - без секса, но с очень сильной эмоциональной связью

Отношения на расстоянии - интим возможен изредка, но в паре есть близость

Альтернативные формы интима - сенсорная близость, совместные ритуалы, телесные практики

Когда это действительно работает:

Обоюдное согласие

Когда оба партнера поддерживают этот формат и партнеры честно проговорили свои ожидания.

Без обид и недовольства

Нет неудовлетворенных потребностей или скрытых претензий. Ни один из партнеров не чувствует себя обделенным, подавленным или отвергнутым.

Другие формы близости

Нежность, забота, тепло, объятия, поддержка, внимание - все это есть в отношениях и может заменить сексуальный контакт.

"Секс - не обязательное условие любви. Для кого-то он важен, для кого-то - нет. Если оба в паре на это согласны, то это не трагедия", - говорит эксперт.

А когда не сработает?

Один партнер хочет секса, другой - избегает

Тема табуирована и никто не говорит о своих переживаниях

Секс заменяют работой, детьми, бытом, но накапливается разочарование

Есть нерешенные конфликты в паре и отсутствие секса - не выбор, а проблема

Есть сексуальные травмы у одного из партнеров

Присутствует депрессия или тревожное расстройство у одного или обоих партнеров

Произошла измена и как следствие - эмоциональное и физическое отдаление

В таких случаях нужно обратиться за консультациями - психолога, психотерапевта, коуча, сексолога. Замалчивание проблем или их игнорирование приводит к накоплению обид, отчуждению и разрыву отношений.

"Счастливы без секса могут быть только те, кто оба этого действительно не хотят или не ставят это на первое место. Но когда желания у партнеров разные - рано или поздно это становится проблемой. Секс - это лишь один из элементов отношений, поэтому без него вполне возможно построить доверие, любовь и преданность", - резюмирует Виталий Курсик.