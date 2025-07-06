Секреты стройности Мэрилин Монро: шокирующая правда о ее диете и тренировках

Мэрилин Монро - не просто икона стиля и красоты, но и символ определенной эпохи, чья фигура до сих пор остается объектом восхищения.

РБК-Украина рассказывает, чем питалась звезда и что делала для стройной фигуры.

Что ела на завтрак, обед и ужин Мэрилин Монро?

В 1952 году в интервью журналу Pageant Мэрилин Монро сама рассказала о своем типичном завтраке, который для многих сегодня прозвучал бы как шутка или вредный совет. Ее утренний ритуал состоял из двух сырых яиц, взбитых в стакане теплого молока.

"Я хорошо промываю яйца, разбиваю их в горячее молоко, взбиваю вилкой и пью это, пока одеваюсь", - рассказывала она.

Этот странный напиток, по ее словам, был источником белка и помогал ей быстро чувствовать себя сытой. Сегодня же врачи и диетологи категорически не рекомендуют употреблять сырые яйца из-за риска заражения сальмонеллезом. Кроме того, такое сочетание, особенно без добавления клетчатки или сложных углеводов, не является сбалансированным завтраком.

Обед Мэрилин также был далек от разнообразия. Ее типичный дневной прием пищи состоял из мясного стейка или отбивных ягненка, приготовленных в брошюрке (то есть, очень быстро и без жира), и четырех-пяти сырых морковок.

"Я обязательно ем красное мясо", - объясняла Монро, ссылаясь на необходимость получения белка.

Морковь, по ее словам, помогала ей "грызть ее как чипсы". Этот рацион является ярким примером монодиеты с высоким содержанием белка, очень ограниченной в других макро- и микроэлементах. Отсутствие сложных углеводов, разнообразных овощей и здоровых жиров делало ее питание крайне несбалансированным.

Современная диетология подчеркивает важность разнообразия продуктов для получения всего спектра витаминов и минералов.

Ужин Мэрилин был, пожалуй, наименее странным, но все же не лишенным особенностей. Ее последним приемом пищи часто было горячее мороженое с помадкой, которое она позволяла себе в качестве "вознаграждения".

"Я позволяю себе горячее мороженое с помадкой. Я убеждена, что если ты хорошо спишь, то не поправишься, даже если будешь есть большой десерт", - заявляла Монро.

Это убеждение, конечно, противоречит всем законам термодинамики и метаболизма. Хотя небольшая порция десерта не является преступлением, регулярное употребление высококалорийного мороженого каждый вечер, особенно с высоким содержанием сахара и жира, точно не способствует стройности и здоровому метаболизму, если не компенсируется очень низким потреблением калорий в течение дня.

Мэрилин Монро и Джейн Рассел (фото: wikipedia.org)

Как тренировалась Мэрилин Монро?

Что касается физической активности, Мэрилин не была фанаткой изнурительных тренировок в спортзале. Она делала акцент на легкие упражнения для тонуса мышц, сосредотачиваясь на верхней части тела и груди. Ее рутина включала поднятие небольших гантелей (по 5 фунтов, около 2,2 кг).

"Я никогда не могла привыкнуть к физическим упражнениям. Мне просто не хватает терпения на такие занятия, чтобы они занимали много времени", - признавалась она.

Мэрилин Монро обладала шикарной фигурой (фото: wikipedia.org)

Звезда выполняла серию упражнений для груди: подъемы гантелей над головой, "разведение" гантелей лежа, что помогало поддерживать тонус грудных мышц и, как считала Мэрилин, сохранить красивую форму бюста. Ее тренировка занимала всего около 10 минут в день, и она выполняла ее непосредственно у кровати после пробуждения.

Хотя этот подход помогал поддерживать мышечный тонус, его трудно назвать полноценной тренировкой для общей физической подготовки или контроля веса в долгосрочной перспективе.