Секретаріат ООН переходить на дистанційну роботу через коронавірус

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Секретаріат ООН перейде на віддалену роботу з 16 березня по 12 квітня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв рішення про посилення заходів безпеки через коронавирус, в результаті чого весь секретаріат ООН перейде на дистанційну роботу. Про це йдеться в заяві ООН.

Повідомляється, що на віддалену роботу секретаріат Організації перейде на період трьох тижнів з 16 березня по 12 квітня.

"Всі співробітники повинні будуть здійснювати дистанційний доступ, якщо тільки їх присутність на робочому місці не потрібно для надання основних послуг. Це буде діяти з понеділка, 16 березня, до неділі, 12 квітня. Через три тижні ми оцінимо необхідність підтримки зниженого рівня персоналу в будівлі", - йдеться в заяві.

В ООН зазначили, що такі заходи необхідні, щоб мінімізувати ризики передачі коронавірусу.

Нагадаємо, днями перший випадок коронавіруса зафіксували в ООН. Позитивний результат тесту на коронавірус отримав філіппінський дипломат.

Раніше ООН ввела обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірус в світі. З 10 березня штаб-квартира ООН у Нью-Йорку (США) закрита для загальних відвідувачів, а також відмінені всі екскурсійні тури. В офісах секретаріату ООН буде працювати тільки критичний персонал. Для решти персоналу введена вахтова форма - 2 дні на роботі, 3 дні дистанційно.