Секретар РНБО: з боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра

Росія веде "дипломатично-вакційну гру", нав'язуючи свою вакцину від коронавірусу іншим країнам, в той час, як рівень щеплення в самій РФ є дуже низьким.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав в інтерв'ю " Укрінформу ".

"Якщо Росія справді має вакцину, яка заслуговує на визнання у світі, то вона насамперед здійснювала б щеплення свого населення. Тим часом рівень вакцинації в Росії вельми низький. Можемо стверджувати, що з боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V". Попередня оцінка вакцини почалася з врахуванням результатів лабораторних і клінічних досліджень "Супутника V" на дорослих.

Очікується, що попередня оцінка буде продовжуватися, поки регулятор не отримає всі необхідні наукові докази про безпечне використання "Супутника V".

Водночас Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини. На сьогодні "Супутник V" затверджено в Угорщині, Словаччині та Чехії. Потрібна ще одна країна, щоб Брюссель почав централізовані переговори.

Також повідомлялося, що Молдова зареєструвала три вакцини від COVID, в тому числі "Супутник V". До цього в Чорногорії почалася вакцинація російським препаратом.