Секрет формы Тома Круза: раскрываем диету звезды, на которой он прекрасно похудел

Том Круз - живая легенда Голливуда, который, кажется, не подвластен времени. В свои 60 с лишним лет он продолжает выполнять сногсшибательные трюки, демонстрируя невероятную физическую форму и моложавый вид.
РБК-Украина рассказывает, благодаря какой диете актер прекрасно похудел и остается в непревзойденной форме.
Основой диеты Тома Круза является низкоуглеводный рацион с высоким содержанием белка. Этот подход помогает эффективно сжигать жир, поддерживать мышечную массу и обеспечивать стабильный уровень энергии без резких скачков сахара в крови.
Вместо того, чтобы полагаться на быстрые углеводы (хлеб, паста, сладости), организм учится использовать жиры как основной источник энергии. Высокое содержание белка обеспечивает сытость, поддерживает восстановление мышц после интенсивных тренировок и помогает избежать переедания.
Еще одна впечатляющая деталь: звезда потребляет всего 1200 калорий в день. Это довольно низкий показатель, который обычно ассоциируется с интенсивным похудением. Однако для Тома, с его бешеным ритмом жизни и постоянными физическими нагрузками на съемочной площадке, это позволяет поддерживать сухую мышечную массу и феноменальную выносливость.
Эта уникальная диета, по слухам, была разработана самим Дэвидом Бекхэмом - еще одной иконой спорта и стиля, который известен своим щепетильным отношением к физической форме.
Рацион актера базируется на свежих, цельных продуктах, с минимальной обработкой:
Белок
Это основа каждого приема пищи. Том Круз отдает предпочтение нежирным источникам белка:
Курица и индейка
Запеченная, на гриле или приготовленная на пару.
Рыба и морепродукты
Особенно жирные сорта рыбы, такие как лосось (источник омега-3), а также тунец, треска, креветки.
Яйца
Важный источник полноценного белка.
Говядина
Нежирные куски.
Зеленые овощи
Большое количество зеленых овощей является неотъемлемой частью его питания. Они обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и минералами без лишних углеводов.
Листовые салаты
Руккола, латук, шпинат.
Здоровые жиры
Они необходимы для функционирования организма, усвоения витаминов и поддержания чувства сытости.
Авокадо
Источник мононенасыщенных жиров.
Орехи и семена
Миндаль, грецкие орехи, семена чиа, льняное семя (в умеренных количествах из-за содержания углеводов).
Оливковое масло
Для заправки салатов и приготовления пищи.
Фрукты
В умеренных количествах, преимущественно с низким содержанием сахара.
Ягоды
Клубника, черника, малина (богатые антиоксидантами и относительно низкоуглеводные).
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В материале использованы следующие источники: Daily Mail, Mirror.