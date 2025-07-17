Секрет формы Тома Круза: раскрываем диету звезды, на которой он прекрасно похудел

Том Круз - живая легенда Голливуда, который, кажется, не подвластен времени. В свои 60 с лишним лет он продолжает выполнять сногсшибательные трюки, демонстрируя невероятную физическую форму и моложавый вид.

РБК-Украина рассказывает, благодаря какой диете актер прекрасно похудел и остается в непревзойденной форме.

На какой диете сидел Том Круз

Основой диеты Тома Круза является низкоуглеводный рацион с высоким содержанием белка. Этот подход помогает эффективно сжигать жир, поддерживать мышечную массу и обеспечивать стабильный уровень энергии без резких скачков сахара в крови.

Вместо того, чтобы полагаться на быстрые углеводы (хлеб, паста, сладости), организм учится использовать жиры как основной источник энергии. Высокое содержание белка обеспечивает сытость, поддерживает восстановление мышц после интенсивных тренировок и помогает избежать переедания.

Том Круз в шикарной форме (фото: instagram.com/tomcruise)

Еще одна впечатляющая деталь: звезда потребляет всего 1200 калорий в день. Это довольно низкий показатель, который обычно ассоциируется с интенсивным похудением. Однако для Тома, с его бешеным ритмом жизни и постоянными физическими нагрузками на съемочной площадке, это позволяет поддерживать сухую мышечную массу и феноменальную выносливость.

Эта уникальная диета, по слухам, была разработана самим Дэвидом Бекхэмом - еще одной иконой спорта и стиля, который известен своим щепетильным отношением к физической форме.

Том Круз и Брэд Питт (фото: instagram.com/tomcruise)

Какие продукты входят в рацион Тома Круза?

Рацион актера базируется на свежих, цельных продуктах, с минимальной обработкой:

Белок

Это основа каждого приема пищи. Том Круз отдает предпочтение нежирным источникам белка:

Курица и индейка

Запеченная, на гриле или приготовленная на пару.

Рыба и морепродукты

Особенно жирные сорта рыбы, такие как лосось (источник омега-3), а также тунец, треска, креветки.

Яйца

Важный источник полноценного белка.

Говядина

Нежирные куски.

Зеленые овощи

Большое количество зеленых овощей является неотъемлемой частью его питания. Они обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и минералами без лишних углеводов.

Листовые салаты

Руккола, латук, шпинат.

Здоровые жиры

Они необходимы для функционирования организма, усвоения витаминов и поддержания чувства сытости.

Авокадо

Источник мононенасыщенных жиров.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа, льняное семя (в умеренных количествах из-за содержания углеводов).

Оливковое масло

Для заправки салатов и приготовления пищи.

Фрукты

В умеренных количествах, преимущественно с низким содержанием сахара.

Ягоды

Клубника, черника, малина (богатые антиоксидантами и относительно низкоуглеводные).