Дивiться у Свободі Слова Савіка Шустера про медицину і розслідування найрезонансніших справ

Роман Труба: ексклюзив. Справи Порошенка - справедливість чи політичне переслідування?

В чиїх руках здоров’я нації? Чи зможе нова влада навести лад у медицині та повернути довіру до лікарів?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Євген Комаровський, лікар-педіатр, кандидат медичних наук,

Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань,

Михайло Радуцький, нардеп від "Слуги Народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації,

Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України,

Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця,

Людмила Васильєва, доктор медичних наук, лікар-гомеопат (на зв’язку по Skype),

Дмитро Скопінцев, лікар-невролог, лікар сімейної медицини, лікар аюрведа,

Олександр Чумак, радник міністра охорони здоров'я України,

Олег Мусій, міністр охорони здоров'я України (2014), організатор медичної служби на Євромайдані,

Олександра Устінова, нардеп від "Голосу",

Яніна Соколова, журналіст, телеведуча,

Жан-Елі Малкін, міжнародний експерт з охорони здоров’я.

Вони говорять, а вирішує народ.