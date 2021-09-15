Сьогодні "Шахтар" стартує в групі ЛЧ матчем проти "Шерифа": букмекери дали прогноз

Сьогодні, 15 вересня, в Тирасполі донецький "Шахтар" зіграє свій перший матч групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 проти місцевого "Шерифа". Букмекери фаворитом протистояння називають саме Український клуб.
Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на матчі Ліги чемпіонів.
Так, за даними експертів Favbet, на перемогу "Шахтаря" букмекери дають коефіцієнт 1.84 (52%), на "Шериф" - 4.90 (20%), на нічийний результат - 3.50 (28%). Найреальнішим рахунком матчу називають мінімальну перемогу "гірників" 1:0 - коефіцієнт 6.20. Наприклад, на успіх клубу з Тирасполя з таким же рахунком приймають ставки з коефіцієнтом 11.00.
Перед матчем наставник донецького клубу Роберто Де Дзербі зазначив, що не варто думати, що "Шахтар" є фаворитом у грі з "Шерифом".
"Ми готові. Матч з "Шерифом" дуже важливий, і я не думаю, що футболістів потрібно сильно мотивувати, тому що вони прекрасно знають, що самі повинні бути добре мотивовані... неважливо, фаворити ми перед матчем з "Шерифом" чи ні. Точно так само я не дивлюся, чи є на папері "Інтер" або "Реал" фаворитом перед зустріччю з нами. "Шахтар" може поступитися всім цим командам, але я впевнений, що може і виграти у них усіх. Тому ми просто повинні думати про себе", - сказав наставник"гірників".
Своєю чергою коуч "Шерифа" українець Юрій Вернидуб, який вивів Тираспольський клуб вперше в історії в груповий етап ЛЧ, заявив, що його команда готова дати бій всім грандам європейського футболу.
"Ми дуже щасливі і раді бути учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. Збулася наша мрія. Я гордий за клуб "Шериф". Емоції зашкалюють... так, багато хто вважає нас аутсайдерами, але ми з цим не згодні. Ми готові до турніру", - зазначив Вернидуб.
Також він додав, що недооцінка з боку суперника може допомогти його команді здобути позитивний результат.
"Шахтар" нам добре знайомий. Це сильна команда, де грає багато висококваліфікованих бразильців. Якщо з боку наших суперників буде недооцінка, то це плюс для нас. Будемо битися, будемо прагнути грати в хороший футбол", - додав головний тренер "Шерифа".
"Шериф": Атанасіадіс - Крістіано, Арболеда, Дуланто, Джулієн - Тілл, Аддо - Траоре, Коловос, Янсане - Кастаньєда
"Шахтар": Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвієнко - Майкон, Антоніо - Тете, Педриньо, Фернандо - Траоре
Поєдинок відбудеться в Тирасполі о 19:45 за Києвом. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.