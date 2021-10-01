Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Разумков. Covid. Газ

Під час прямого ефіру 1 жовтня обговоримо:

• «Слуга народу» vs Дмитро Разумков: чи звільнять Голову Верховної Ради?

• Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація?

• Скільки коштуватиме тепло в наших будинках, школах і лікарнях?

Про конфлікт Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.

Гості студії:

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України;

Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське Об'єднання «Батьківщина»;

Юрій Бойко, засновник і співголова партії «Опозиційна платформа – За життя»; Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»;

Віталій Кличко, мер Києва, лідер партії «УДАР»;

Борис Філатов, мер Дніпра, лідер партії «Пропозиція»;

Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я;

Катерина Булавінова, експерт ЮНІСЕФ в Україні.

Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торговельного центру;

Тарас Жиравецький, лікар-епідеміолог;

Дмитро Ламза, директор спеціалізованої школи № 210 м. Києва

Вони говорять, а вирішує народ.