Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Разумков. Covid. Газ
Під час прямого ефіру 1 жовтня обговоримо:
• «Слуга народу» vs Дмитро Разумков: чи звільнять Голову Верховної Ради?
• Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація?
• Скільки коштуватиме тепло в наших будинках, школах і лікарнях?
Про конфлікт Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.
Гості студії:
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України;
Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське Об'єднання «Батьківщина»;
Юрій Бойко, засновник і співголова партії «Опозиційна платформа – За життя»; Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»;
Віталій Кличко, мер Києва, лідер партії «УДАР»;
Борис Філатов, мер Дніпра, лідер партії «Пропозиція»;
Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров'я;
Катерина Булавінова, експерт ЮНІСЕФ в Україні.
Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торговельного центру;
Тарас Жиравецький, лікар-епідеміолог;
Дмитро Ламза, директор спеціалізованої школи № 210 м. Києва
Вони говорять, а вирішує народ.