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Вже сьома країна: в Греції виявили коронавірус у норок

Автор: РБК-Україна

В Греції виявили коронавірус на двох норкових фермах. Це вже сьома країна, де зафіксували зараження коронавірусом серед норок.

Про це заявили в міністерстві сільського господарства Греції, пише Reuters.

Вірус, який виявили у тварин, не був мутованим штамом, який зустрічався у Данії та Нідерландах. Проте влада країни вирішила знищити 2,5 тисячі тварин, щоб зупинити епідемію.

У міністерстві сільського господарства Греції підрахували, що в країні може бути до сотні тисяч норок. Зазначається, що торгівля хутром має глибокі історичні корені в країні.

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Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України відреагували на новий коронавірус у норок. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але вона може мати наслідки для ефективності вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, в Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Уже в 7 країнах світу виявили цей коронавірус у норок.

Також випадки коронавірусу на норкових фермах виявили в Нідерландах, Іспанії, Італії, Швеції та США.

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