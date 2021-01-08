Зробив "COVID-щеплення" 92-річній жінці: у Британії розшукують шахрая

У Британії правоохоронці розшукують шахрая, який зробив фейкове щеплення від коронавірусу 92-річній жінці. Зловмисник взяв із жінки майже 220 доларів за нібито дозу вакцини.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Як розповіла жінка, шахрай зробив їх укол "схожим на дротик знаряддям". Достеменно невідомо, яку саме речовину зловмисник ввів жінці, але медики побічних ефектів у неї не виявили.

Зараз зловмисника розшукує британська поліція. Його якнайскоріше затримання, як зазначили в поліції, є дуже важливим, оскільки шахрай вимагає гроші від людей та може піддати небезпеці життя британців.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я Британії наголосили, що вакцинація від коронавірусу є безкоштовною у Сполученому Королівстві й представники міністерства ніколи не будуть запитувати банківські реквізити в пацієнтів.

Нагадаємо, наприкінці грудня Європол попередив про шахрайство з вакцинами від коронавірусу. Правоохоронці розповіли про появу в соцмережах фіктивних оголошень про продаж вакцин від COVID-19.

Додамо, станом на 25 грудня у Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 600 тисяч громадян. Вакцинація британців від коронавірусу почалася 8 грудня.