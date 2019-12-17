SCM не управляє активами в Криму, які належали їй до анексії півострова

Ілюстративне фото (ports.com.ua)

Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою "владою"

Група SCM не контролює і не керує активами в Криму, які належали їй до анексії півострова, всі вони були "націоналізовані" окупаційною "владою". Про це йдеться в заяві SCM на офіційному сайті групи.

"Після анексії Криму активи SCM були "націоналізовані" місцевою владою, про що ми оперативно інформували громадськість. Ми також коментували цей процес у ЗМІ. В частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані "тимчасові адміністрації", у тому числі - в "Новий Кучук-Кой" (03.03.2017) і в ДОЛ "Берег" (03.03.2017). В ситуації, коли "органи влади" Криму виставляють майно, що нам належить, на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є верхом цинізму і непрофесійності", - йдеться в заяві.

Крім того, у компанії підкреслили, що пансіонат "Ай-Даніль" не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить у SCM зараз.

"SCM не мав і не має ніякого відношення до даного об'єкта нерухомості, та його включення журналістами в орбіту Групи не грунтується на фактах", - підкреслюється в заяві.

У групі акцентували - зараз SCM не контролює і не керує ні одним з активів, що належали компанії до анексії Криму. І назвали інші припущення ЗМІ невідповідними дійсності.

"Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої "тимчасової адміністрації" в ДОЛ "Берег" (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. "ЕСТА Холдинг" не управляє активом, не контролює його і не має ніякого відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується до фінансової звітності "ЕСТА Холдинг" по МСФЗ", - повідомляють в SCM.

А також зазначили, що вважають дії "кримської влади" щодо активів групи в Криму незаконними і оскаржують їх рішення у судових інстанціях.

"Усі майнові дії з активами SCM в Криму (продаж, виставлення на аукціони і т. д.) ми вважаємо незаконними і такими, що не відповідають міжнародному праву. Ми продовжуємо вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах", - йдеться в заяві.