Рахунки Ківи заарештовані, а у прем'єра Росії підтвердили коронавірус: новини за 30 травня

Рахунки нардепа Іллі Ківи заарештовані після суду про наклеп щодо Гандзюк, в Одесі з балкона багатоповерхівки випав місцевий депутат, у прем'єра Росії підтвердили коронавірус. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 30 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. Влада заявила, що країні не загрожує пік захворюваності, але на травневі свята краще залишатися вдома і дотримуватися карантину.

За добу в Україні захворіли коронавірусом 540 осіб, серед них 87 медичних працівників та 45 дітей. За весь час пандемії в країні зафіксовано 10406 ​​заражень, 261 летальний випадок і 1238 одужали.

У Одесі з балкону багатоповерхівки випав місцевий депутат

У Одесі сьогодні поблизу 16-поверхового будинку виявили тіло депутата Фонтанської сільської ради, який вистрибнув з балкону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, тіло 49-річного чоловіка виявили біля дверей шістнадцятиповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного. Поліція вважає, що чоловік вистрибнув з балкону на 13-му поверсі.

Лавров: міністри констатували виконання 1 з 9 пунктів угод в Парижі

На сьогоднішній зустрічі в нормандському форматі міністри констатували виконання лише 1 з 9 пунктів паризьких угод. Про це на брифінгу за підсумками відеоконференції заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Також стало відомо, що у президента РФ Володимира Путіна виключають участь США в нормандському форматі. Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Він заявив, що залучення США до переговорів навіть не обговорюється.

НАЗК зупинило держфінансування партії "Слуга народу"

Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції (НАЗК) зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III та IV квартали 2020 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК.

Рахунки Ківи заарештовані після суду про наклеп щодо Гандзюк

Виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на рахунки нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Ківи в рамках примусового виконання рішення суду за позовом батька загиблої активістки Катерини Гандзюк. Про це сказало РБК-Україна джерело в Виконавчій службі.

Зокрема, 26 червня 2019 року Солом'янський райсуд Києва зобов'язав Ківу спростувати свої звинувачення на адресу Катерини Гандзюк. Зазначимо, раніше він звинуватив її в корупції в ефірі телеканалу "Еспрессо". Мова йде про його заяву про те, що Гандзюк нібито "сиділа на розкраданні міського бюджету".

Екс-керівництву Міноборони оголосили підозру у справі Гладковського

Національне антикорупційне бюро України в рамках розслідування справи колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголосило підозру екс-заступнику міністра оборони Ігоря Павловському.

Павловського підозрюють у причетності до закупівлі вантажівок "Богдан" за завищеними цінами.

Поліція Харкова розслідує жорстоке вбивство дитини, затримана мати дівчинки

Поліція Харкова розслідує жорстоке вбивство дитини, затримана мати дівчинки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полтавський шлях знаходиться оголена жінка у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому знаходилась відрізана голова дитини.

У Єгипті стався теракт, загинули та постраждали військові

В Єгипті 30 квітня стався напад на солдатів на Синайському півострові, який призвів до загибелі 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, єгипетські солдати стали мішенню під час пересування на бронетранспортері, який був підірваний. Вибух стався на південь від невеликого містечка Бір аль-Абд.

Сильні зливи: синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень

Погода в Україні у травні здивує своїми перепадами. Синоптики прогнозують різке підвищення температури, спеку і сильні зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, два тижні в середині травня будуть посушливими та опадів не буде тривалий час. Спека накриє Україну вже наприкінці першої декади місяця.