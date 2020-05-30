ru
ua

Щаслива і закохана: наречена Віктора Павліка зробила зізнання щодо весільної подорожі

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Катерина Репяхова показала ніжне фото на морському узбережжі і висловилася щодо майбутнього весілля

Молода наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова повідомила новини про їх довгоочікуваного весілля, дата якої щоразу переноситься через різні причини та обставини. Так, карантин підкоригував сподівання пари й щодо подорожі, до якого майбутні молодята також ґрунтовно готуються.

25-річна кохана знаменитого українського співака зізналася, що така радісна подія може навіть і не відбутися в цьому році.

Так, дівчина на своїй сторінці в Instagram розповіла, що поки що ж - до середини серпня - коли розраховують урочисто зіграти весілля - тішить себе теплими думками про морське узбережжя та далекий курортний пляж.

"Поки наша з Віктором Павліком весільна подорож переноситься на невизначений термін, може навіть на наступний рік, буду згадувати нашу з ним щасливе Грецію", - написала вона.⠀

Реп'яхова також опублікувала чуттєве фото в легкому пляжному вбранні у смугастій вільній спідниці та світлому топі. Дівчина знялася на фоні морських хвиль, шезлонгів і лежаків на піску за спиною.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Підписники нареченої Павліка обсипали її компліментами та підбадьорили захопленими коментарями.

  • Тендітна, мила дуже гарненька
  • Красуня!
  • Хай збудеться все, що задумали
  • Напевно. Ти щаслива і закохана. Від тебе виходить потужна енергія любові!
  • Огооо... шкода, але все попереду!
  • Круте фото, так на море захотілося
  • Гарне плаття!
  • Мила і приємна дівчина

Фото: скрін коментарів instagram.com/repyahovakate

Раніше ми писали про те, що наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, як співак не вірив у неї та навіть спочатку не хотів брати до себе на роботу, але дівчина набралася досвіду і довела, що впоратися з посадою концертного директора.

Також нещодавно Катерина Реп'яхова розкрила подробиці знайомства зі співаком і доленосної зустрічі.

Автор: Styler

► Учасники мітингу на Майдані рушили до офісу Зеленського ► Міністр Шотландії пішов у відставку через карантинний скандал з радником Джонсона
Читати всі новини