Щаслива і закохана: наречена Віктора Павліка зробила зізнання щодо весільної подорожі

Молода наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова повідомила новини про їх довгоочікуваного весілля, дата якої щоразу переноситься через різні причини та обставини. Так, карантин підкоригував сподівання пари й щодо подорожі, до якого майбутні молодята також ґрунтовно готуються.

25-річна кохана знаменитого українського співака зізналася, що така радісна подія може навіть і не відбутися в цьому році.

Так, дівчина на своїй сторінці в Instagram розповіла, що поки що ж - до середини серпня - коли розраховують урочисто зіграти весілля - тішить себе теплими думками про морське узбережжя та далекий курортний пляж.

"Поки наша з Віктором Павліком весільна подорож переноситься на невизначений термін, може навіть на наступний рік, буду згадувати нашу з ним щасливе Грецію", - написала вона.⠀

Реп'яхова також опублікувала чуттєве фото в легкому пляжному вбранні у смугастій вільній спідниці та світлому топі. Дівчина знялася на фоні морських хвиль, шезлонгів і лежаків на піску за спиною.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Підписники нареченої Павліка обсипали її компліментами та підбадьорили захопленими коментарями.

Тендітна, мила дуже гарненька

Красуня!

Хай збудеться все, що задумали

Напевно. Ти щаслива і закохана. Від тебе виходить потужна енергія любові!

Огооо... шкода, але все попереду!

Круте фото, так на море захотілося

Гарне плаття!

Мила і приємна дівчина

Фото: скрін коментарів instagram.com/repyahovakate

Раніше ми писали про те, що наречена Віктора Павліка Катерина Реп'яхова розповіла, як співак не вірив у неї та навіть спочатку не хотів брати до себе на роботу, але дівчина набралася досвіду і довела, що впоратися з посадою концертного директора.

Також нещодавно Катерина Реп'яхова розкрила подробиці знайомства зі співаком і доленосної зустрічі.