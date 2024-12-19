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СБУ сорвала заказное убийство полковника и свидетеля по делу о взятке в 1 миллион долларов

Четверг 19 декабря 2024 11:41
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СБУ сорвала заказное убийство полковника и свидетеля по делу о взятке в 1 миллион долларов Иллюстративное фото: СБУ сорвала убийство свидетеля по делу о взятке в 1 миллион долларов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Правоохранители сорвали заказное убийство ключевого свидетеля по делу о взятке в размере 1 миллиона долларов. Ранее рейдеры предложили эти деньги полковнику СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что весной 2024 года группа злоумышленников обратилась к офицеру Главного следственного управления СБУ с предложением неправомерного вознаграждения в обмен на содействие в рейдерском захвате добывающей компании в Винницкой области.

Известно, что полковник, вместо согласия на незаконную сделку, сразу доложил об этом руководству. Впоследствии причастных к преступлению задержали.

Однако, находясь в следственном изоляторе, организатор группировки попытался избежать наказания путем устранения главного свидетеля.

Сообщается, что для этого он начал поиски киллера среди арестованных преступников, которые имели связи на свободе. Заказчик обещал предоставить всю необходимую информацию о свидетеле, включая адрес проживания и маршруты передвижения, а также заплатить исполнителю 50 000 долларов после совершения преступления.

СБУ вовремя разоблачила преступные планы, задокументировала их и остановила на этапе подготовки.

Благодаря оперативным действиям украинских спецслужб удалось защитить жизнь свидетеля и заблокировать деятельность группировки.

Злоумышленнику уже сообщено о новом подозрении в подготовке к совершению заказного убийства (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).

При этом, ранее его действия были квалифицированы как предложение неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ).

"По новым фактам злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

СБУ сорвала заказное убийство полковника и свидетеля по делу о взятке в 1 миллион долларов

Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)

Напомним, что вчера, 18 декабря, сотрудники СБУ проводили мероприятия по безопасности в центре Киева. Подробности - в материале РБК-Украина.

Также ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали последователя партии Анатолия Шария.

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Служба безопасности Украины
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