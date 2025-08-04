СБУ сорвала попытку теракта возле админздания в Днепре: задержана российская агентка

По результатам комплексных мероприятий задержан российский агент, которая планировала взорвать админздание одного из правоохранительных органов в центре города.

По данным следствия, 29-летняя женщина из Винницы, ранее наркозависимая, попала в поле зрения российских спецслужб во время поисков "легких денег" в Telegram.

После вербовки она была направлена в Павлоград, где получила самодельное взрывное устройство (СВУ).

Фото: СБУ задержала российского агента, которая готовила теракт в центре Днепра (t.me/SBUkr)

Далее агент переехала в Днепр, где арендовала квартиру и проводила разведку вблизи цели. Она обустроила тайник со взрывчаткой и передала координаты кураторам.

План предусматривал, что другой исполнитель должен забрать СВП, заложить его возле здания правоохранителей и активировать взрыв.

СБУ предотвратила угрозу - взрывное устройство изъяли и обезвредили, а женщину задержали при попытке бегства из города.

Злоумышленницу задержали на блокпосту, когда она пыталась выехать на маршрутке в Одессу.

Что грозит

Ей сообщено о подозрении за приготовление к террористическому акту по предварительному сговору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.