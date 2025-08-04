СБУ сорвала попытку теракта возле админздания в Днепре: задержана российская агентка

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабный теракт в прифронтовом Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По результатам комплексных мероприятий задержан российский агент, которая планировала взорвать админздание одного из правоохранительных органов в центре города.
По данным следствия, 29-летняя женщина из Винницы, ранее наркозависимая, попала в поле зрения российских спецслужб во время поисков "легких денег" в Telegram.
После вербовки она была направлена в Павлоград, где получила самодельное взрывное устройство (СВУ).
Далее агент переехала в Днепр, где арендовала квартиру и проводила разведку вблизи цели. Она обустроила тайник со взрывчаткой и передала координаты кураторам.
План предусматривал, что другой исполнитель должен забрать СВП, заложить его возле здания правоохранителей и активировать взрыв.
СБУ предотвратила угрозу - взрывное устройство изъяли и обезвредили, а женщину задержали при попытке бегства из города.
Злоумышленницу задержали на блокпосту, когда она пыталась выехать на маршрутке в Одессу.
Ей сообщено о подозрении за приготовление к террористическому акту по предварительному сговору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее стало известно, что бойцы СБУ разоблачили российского агента среди бойцов Сил обороны. Мужчина готовил "прорыв" врага в Харьковской области.
Недавно СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который работал сотрудником Центрального аппарата НАБУ. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Викторе Гусарове.
Также НАБУ сообщило о разоблачении чиновника СБУ на рекордной взятке. Бюро открыло материалы дела в отношении чиновника СБУ, которого подозревают в вымогательстве 300 тысяч долларов за уничтожение части материалов дела о переправке за границу военнообязанных.