СБУ сорвала попытку двойного теракта возле ТЦК в Тернополе: задержаны агенты РФ

СБУ задержала российскую агентурную пару, которая готовила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе. Злоумышленники планировали взрывы для массовых жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) в очередной раз успешно сорвала попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в западных областях страны. В результате спецоперации была задержана российская агентурная пара, которая готовила два взрыва возле Тернопольского ТЦК.

Фото: Служба безопасности Украины

Террористы планировали осуществить двойной взрыв: сначала взорвать служебное авто, припаркованное возле ТЦК, а затем, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, сработать вторую взрывчатку.

Целью этого акта было не только нанести массовые потери среди мирных граждан, но и ликвидировать своих агентов, как "лишних свидетелей".

Фото: Служба безопасности Украины

По данным СБУ, выполнить задание для российских спецслужб отправились двое жителей Полтавщины: 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница.

В поисках денег на наркотики они обратились к Телеграмм-каналам, где их завербовал российский агент. Согласно его инструкциям, пара прибыла в Тернополь для подготовки теракта.

Агенты арендовали квартиру, где хранили два самодельных взрывных устройства, оснащенных дополнительными элементами поражения - гайками, а также электронными средствами дистанционного подрыва.

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ удалось вовремя выявить и нейтрализовать агентов на начальном этапе подготовки теракта. После документирования их преступных действий, обоих задержали, когда они направлялись к месту запланированного взрыва.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Операция была проведена СБУ в Тернопольской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.